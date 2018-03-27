Курс доллара и евро вырос после новостей о высылке российских дипломатов

Изменился также курс евро: он поднялся выше 71 рубля. До объявления о высылке российских дипломатов курс доллара был зафиксирован на отметке 70,66 руб. за единицу «евро».



Напомним, высылка дипломатов из США произошла по указанию администрации Трампа после «дела об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля». Помимо этого принято решение о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, передаёт «Interfax».