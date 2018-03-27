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Новости Нижнего Тагила

Курс доллара и евро вырос после новостей о высылке российских дипломатов

27 марта 2018, 09:30Добавить новость
деньги,Россия,экономика,доллар,США,евро,валюта,политика,Дональд Трамп
На фоне острой политической ситуации и новостей о высылке российских бизнесменов американский доллар поднялся по отношению к рублю. К вечеру 26 марта показатель составлял 57,28 рублей.

Изменился также курс евро: он поднялся выше 71 рубля. До объявления о высылке российских дипломатов курс доллара был зафиксирован на отметке 70,66 руб. за единицу «евро».

Напомним, высылка дипломатов из США произошла по указанию администрации Трампа после «дела об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля». Помимо этого принято решение о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, передаёт «Interfax»

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