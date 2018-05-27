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Новости Нижнего Тагила

Годовой бюджет Екатеринбурга вложен в развитие города к ЧМ-2018

27 мая 2018, 11:30Добавить новость
Екатеринбург,ЧМ-2018,футбол,бюджет,развитие,инфраструктура,матч
За пять лет подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 в развитие Екатеринбурга вложен объем финансов равный годовому бюджету города. 20 миллиардов рублей было выделено из городского бюджета на развитие Екатеринбурга к ЧМ-2018. Еще 10 миллиардов рублей в проект вложили крупные инвесторы.

По мнению правительства Свердловской области, проведение такого мероприятия не только стимулирует развитие города, но и положительно влияет на внебюджетные отрасли. Так, от проведения мундиаля в выигрыше остались отрасли капитального строительства и среднего, и малого бизнеса.

Кроме того, после проведения ЧМ, в Екатеринбурге останется вся спортивная инфраструктура, которая будет передана детским спортивным школам.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге первый матч Египет — Уругвай пройдет 15 июня, пишут «Вечерние ведомости».
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