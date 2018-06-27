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Новости Нижнего Тагила

1,3 млн рублей выделено на ремонт проводки в школе искусств в Нижнем Тагиле

27 июня 2018, 16:20Добавить новость
Нижний Тагил,капитальный ремонт,электропроводка,школа искусств,госзакупки,подрядчик,аукцион

В здании МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», расположенном по адресу улица Вогульская, 42 в Нижнем Тагиле будет выполнен капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения. На ремонтные работы выделено 1,3 млн рублей.

26 июня на сайте госзакупок администрация Нижнего Тагила разместила заявку на проведение капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения в здании учреждения. Начальная цена контракта составляет 1 320 674,37 рублей.

12 июля состоится электронный аукцион, на котором определится подрядчик, который должен выполнить ремонт внутренних сетей электроснабжения нежилого здания в строгом соответствии с объёмами и видами работ. Также до подписания акта сдачи-приемки работ подрядчик должен осуществить уборку площадей, прилегающих к месту производства работ.

 

Напомним, что более 1 млн рублей выделено на закупку 46 компьютеров для школ Нижнего Тагила.

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