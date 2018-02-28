Эксперты прогнозируют снижение реальных доходов жителей Свердловской области

Согласно докладу Росстата, 2018-й финансовый год для жителей Свердловской области будет сопровождаться падением реальных доходов.



Показатель падения денежных доходов за прошедший год в Свердловской области превышает аналогичный по России в 2 раза. По прогнозам экспертов, в 2018 году спад уже предопределен с большой долей вероятности.



Также будет снижаться доходность традиционных финансовых инструментов, сообщает «Коммерсант». Наиболее привлекательными инструментами для инвестирования в новом финансовом году специалисты называют ценные бумаги, валютный рынок, паевые фонды и накопительное страхование.