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Новости Нижнего Тагила

Эксперты прогнозируют снижение реальных доходов жителей Свердловской области

28 февраля 2018, 00:35Добавить новость
деньги,Россия,Свердловская область,экономика,доходы,финансы,росстат
По мнению специалистов Росстата, реальные доходы свердловчан в течение года будут снижаться. Жителям области стоит ожидать падения в 1-1,5%.

Согласно докладу Росстата, 2018-й финансовый год для жителей Свердловской области будет сопровождаться падением реальных доходов.

Показатель падения денежных доходов за прошедший год в Свердловской области превышает аналогичный по России в 2 раза. По прогнозам экспертов, в 2018 году спад уже предопределен с большой долей вероятности.

Также будет снижаться доходность традиционных финансовых инструментов, сообщает «Коммерсант». Наиболее привлекательными инструментами для инвестирования в новом финансовом году специалисты называют ценные бумаги, валютный рынок, паевые фонды и накопительное страхование.

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