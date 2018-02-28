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Новости Нижнего Тагила

Курс доллара к рублю достиг минимума с 2015 года

28 февраля 2018, 09:30Добавить новость
деньги,Россия,доллар,США,санкции,валюта,биржа
27 февраля на Московской бирже специалисты отметили снижение курса американского доллара к рублю – менее 55,58 рубля за единицу валюты США.

Этот показатель ниже минимального значения, которое было зарегистрировано в апреле 2015 года.

Эксперты уверены, что рубль по отношению к доллару может укрепиться на отметке 51,5 рубля за единицу валюты США.

Аналитики также уверяют, что новые санкции против России и её граждан не окажут серьёзного влияния на курс валют. Напомним, ранее глава министерства финансов США пообещал ввести против России новые меры ограничения, пишет издание «Известия».

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