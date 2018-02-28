Сирийские компании обсудили сотрудничество с РФ на бизнес-форуме в Москве (ВИДЕО)

Мероприятие прошло в московском конгресс-центре ТПП. В столицу России приехали представители большей части сирийского бизнеса, представленные десятками компаний из разных сфер экономики: сельское хозяйство, нефтяная и химическая промышленность, торговля и многое другое. Это те секторы экономики, за счёт которых страна жила до войны и которые сейчас нуждаются в реабилитации.



Посол Сирийской Арабской республики Рияд Хаддад в своей речи напомнил присутствующим, что подобный форум, прошедший полгода назад, помог сирийской экономике значительно продвинуться и сделать конкретные шаги. Так, многие предприниматели из России уже заключили с коллегами из Сирии соглашения о сотрудничестве.

«У нас позади семь лет войны - масштаб разрушений огромен. Мы возлагаем большие надежды на совместную работу с Россией»,– сказал Хаддад.



От России на форуме присутствовало более 200 компаний, представленные строительным сектором, производством машин и строительных материалов. Сирийцы, добавим, большой интерес проявляют к судостроению, поскольку флот страны нуждается не только в ремонте, но и в обновлении.



На восстановление экономики Сирии потребуется от 200 до 500 миллиардов долларов, что делает страну привлекательной для инвесторов. Тем не менее сами сирийцы готовы приоритет отдать российским компаниям. Президент ТПП Сергей Катырин уверен, что бизнес в стране, где не прекращаются военные действия, сопряжен с риском, но в этом случае, такой риск будет оправдан.

Видео: телеканал «РБК»