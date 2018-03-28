Екатеринбургский «Водоканал» потратит 5 млн рублей для найма коллекторов

5 млн рублей — такой бюджет будет потрачен екатеринбургским «Водоканалом» для найма коллекторов, взыскивающих долги с юридических лиц.
МУП «Водоканал» Екатеринбурга разместил на сайте государственных закупок тендер на заключение договора с коллекторами до 30 апреля 2019 года. Прием заявок закончится 17 апреля.
Новые сотрудники начнут собирать дебиторскую задолженность с физлиц, пишет «Накануне.RU».
В том числе неустойку по договорам на получение питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, типовым договорам холодного водоснабжения, типовым договорам водоотведения, единым типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, -- сообщается в документе.