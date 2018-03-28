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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургский «Водоканал» потратит 5 млн рублей для найма коллекторов

28 марта 2018, 19:20Добавить новость
деньги,Екатеринбург,Водоканал,муп,коллекторы,долги,дебиторская задолженность

5 млн рублей — такой бюджет будет потрачен екатеринбургским «Водоканалом» для найма коллекторов, взыскивающих долги с юридических лиц.

МУП «Водоканал» Екатеринбурга разместил на сайте государственных закупок тендер на заключение договора с коллекторами до 30 апреля 2019 года. Прием заявок закончится 17 апреля.

Новые сотрудники начнут собирать дебиторскую задолженность с физлиц, пишет «Накануне.RU».

В том числе неустойку по договорам на получение питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, типовым договорам холодного водоснабжения, типовым договорам водоотведения, единым типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, -- сообщается в документе.

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