Екатеринбургский «Водоканал» потратит 5 млн рублей для найма коллекторов

5 млн рублей — такой бюджет будет потрачен екатеринбургским «Водоканалом» для найма коллекторов, взыскивающих долги с юридических лиц.

МУП «Водоканал» Екатеринбурга разместил на сайте государственных закупок тендер на заключение договора с коллекторами до 30 апреля 2019 года. Прием заявок закончится 17 апреля.





Новые сотрудники начнут собирать дебиторскую задолженность с физлиц, пишет «Накануне.RU».



