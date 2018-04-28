ТПП России в 11-й раз провела форум «Интеллектуальная собственность – 21 век» (ВИДЕО)

На заседании ежегодного форума «Интеллектуальная собственность – 21 век», который проводится торгово-промышленной палатой в 11-й раз, обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности в России.

В заседании форума приняли участие ключевые ведомства, отвечающие за тот или иной сегмент отношений, связанных с интеллектуальной собственностью.





Россия входит в первую десятку стран по количеству выданных патентов. Более 36 тысяч заявок было подано за 2017 год. Основой для защиты авторских прав должна стать стратегия по защите интеллектуальной собственности. Стратегия предполагает выделение налоговых льгот и субсидий на снижение ставок по кредитам для научных работ и создание единого органа по управлению интеллектуальной собственностью. Для финансовой и юридической поддержки изобретательства планируется создать специальный фонд.

Защита интеллектуальной собственности — самый актуальный вопрос развития современной, цифровой глобализированной экономики, -- пояснил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

По словам Григория Ивлиева, если обеспечить условия превращения знания в техническое решение, то это решение превращается в объект интеллектуальной собственности, затем он реализуется в производстве и на рынке.





С 28 февраля в России применяется гаагская система регистрации промышленных образцов. После подачи заявления в Роспатент изобретатели могут беспрепятственно защитить свой промо-образец по всему миру. Также в суде по интеллектуальным правам было подписано первое соглашение с участием медиаторов.





Пленарное заседание форума завершилось подписанием соглашения между ассоциацией IPChain и судом по интеллектуальным правам человека. Сотрудничество направлено на создание единой системы взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности.



