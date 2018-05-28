НДС в России может быть повышен до 20%

НДС в России может повыситься с 18% до 20%. Это необходимо для реализации «майских указов» президента.

В России НДС может быть повышен до 20%. Помимо этого не исключена отмена льготной ставки НДС в 10%. Благодаря этому правительство сможет изыскать около 2 трлн рублей за 6 лет Средства будут направлены на реализацию «майских указов» президента.





Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, на реализацию «майских указов» не хватает 8 трлн рублей. Их возможно получить повышением НДС, а также благодаря повышению пенсионного возраста. При этом отмечается, что НДС не повышается, а возвращается к размеру, который был в 2004 году.





Стоит отметить, что никаких официальных заявлений об изменении размера НДС пока не поступало.





Ранее также обсуждалось повышение НДФЛ. Однако потом обсуждение вопроса было отложено.