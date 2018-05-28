Нижнетагильский мясокомбинат выставлен на продажу за 300 млн рублей

Согласно объявлению, Нижнетагильский мясокомбинат продается за 300 млн рублей без торга и с окупаемостью в восемь лет. По заявлению продавца, площадь продаваемой территории составляет 15 га, из них около 50 тыс. кв. м занимают строения предприятия. Сейчас у комбината один собственник.
Раньше мясокомбинат входил в холдинг «Агросервис». На предприятии работало около 200 человек.
В 2014 году началась процедура банкротства Нижнетагильского мясокомбината. Часть имущества обанкротившегося предприятия выкупил Екатеринбургский мясокомбинат, пишет «Екатеринбург-Комерсант».