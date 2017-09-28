Менеджер банка в Нижнем Тагиле похитила у клиентов 572 300 рублей

46-летняя сотрудница одного из банков Нижнего Тагила подозревается следователями в совершении мошеннических действий. В соответствии с материалами дела, женщина во время заключения кредитного договора вводила клиента в заблуждение, говоря про обязательные страховые платежи. После заключения договора и поступления первых выплат по мнимой страховке, менеджер переводила их на свой счёт.



За период с 2015 по 2017 год, как сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское», менеджер похитила у клиентов 572 300 рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого инкриминировали женщине часть 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения».



Материалы дела направлены в суд. В случае признания виновной жительнице Нижнего Тагила может грозить до 6 лет тюремного заключения.