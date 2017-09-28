Потребительская корзина для жителей России останется неизменной до 2021 года

Набор потребительской корзины для жителей России может остаться неизменным вплоть до 2021 года. Причины такого решения заключаются в уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, которое, по оценкам специалистов, произойдёт в 2019 году. Прожиточный минимум рассчитывается на основе содержимого потребительской корзины.



Как сообщают «Известия», стоимость потребительской корзины в августе составила 3839,9 рублей. Это общая стоимость 34 различных продуктов питания, среди которых есть хлеб, овощи, сахар. Поскольку прожиточный минимум, который формируется на основе потребительской корзины, будет привязан к МРОТ, то её содержимое экономисты планируют оставить неизменным до 2021 года.



Эксперты полагают, что набор продуктов в корзине перестал быть актуальным для граждан страны. Россияне давно не покупают тот перечень, который включен в указанные 3839, 9 рублей. Потому специалисты Минздрава вместо неизменности потребительской корзины предлагают дополнить минимальный набор продуктов крупами и овощами, а сахар и мучные изделия вовсе убрать.