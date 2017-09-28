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Новости Нижнего Тагила

Потребительская корзина для жителей России останется неизменной до 2021 года

28 сентября 2017, 22:45Добавить новость
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Из-за привязки величины МРОТ к прожиточному минимуму набор продуктовой корзины для россиян останется прежним, как минимум, до 2021 года.

Набор потребительской корзины для жителей России может остаться неизменным вплоть до 2021 года. Причины такого решения заключаются в уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, которое, по оценкам специалистов, произойдёт в 2019 году. Прожиточный минимум рассчитывается на основе содержимого потребительской корзины.

Как сообщают «Известия», стоимость потребительской корзины в августе составила 3839,9 рублей. Это общая стоимость 34 различных продуктов питания, среди которых есть хлеб, овощи, сахар. Поскольку прожиточный минимум, который формируется на основе потребительской корзины, будет привязан к МРОТ, то её содержимое экономисты планируют оставить неизменным до 2021 года.

Эксперты полагают, что набор продуктов в корзине перестал быть актуальным для граждан страны. Россияне давно не покупают тот перечень, который включен в указанные 3839, 9 рублей. Потому специалисты Минздрава вместо неизменности потребительской корзины предлагают дополнить минимальный набор продуктов крупами и овощами, а сахар и мучные изделия вовсе убрать.

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