Потребительская корзина для жителей России останется неизменной до 2021 года

Набор потребительской корзины для жителей России может остаться неизменным вплоть до 2021 года. Причины такого решения заключаются в уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, которое, по оценкам специалистов, произойдёт в 2019 году. Прожиточный минимум рассчитывается на основе содержимого потребительской корзины.
Как сообщают «Известия», стоимость потребительской корзины в августе составила 3839,9 рублей. Это общая стоимость 34 различных продуктов питания, среди которых есть хлеб, овощи, сахар. Поскольку прожиточный минимум, который формируется на основе потребительской корзины, будет привязан к МРОТ, то её содержимое экономисты планируют оставить неизменным до 2021 года.
Эксперты полагают, что набор продуктов в корзине перестал быть актуальным для граждан страны. Россияне давно не покупают тот перечень, который включен в указанные 3839, 9 рублей. Потому специалисты Минздрава вместо неизменности потребительской корзины предлагают дополнить минимальный набор продуктов крупами и овощами, а сахар и мучные изделия вовсе убрать.
Потребительская корзина для жителей России останется неизменной до 2021 года28 сентября 2017, 22:45Добавить новость
Набор потребительской корзины для жителей России может остаться неизменным вплоть до 2021 года. Причины такого решения заключаются в уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, которое, по оценкам специалистов, произойдёт в 2019 году. Прожиточный минимум рассчитывается на основе содержимого потребительской корзины.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru