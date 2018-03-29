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Новости Нижнего Тагила

300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог

29 марта 2018, 22:05Добавить новость
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В бюджет Нижнего Тагила внесены правки в связи с тем, что из области будут выделены 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Статья, посвященная реконструкции городских дорог, является одной из самых важных в бюджете Нижнего Тагила. Для их капитального ремонта правительство Свердловской области выделит городу 300 млн рублей. Соответствующие корректировки были внесены нижнетагильскими депутатами 29 марта.

Как сообщает «Тагильский рабочий», в результате внесённых изменений общий объем доходов составит 11 млрд 470 тыс. рублей, при этом областные средства составят 7 млрд. Дефицит казны тоже вырос, отмечают экономисты Нижнего Тагила.

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