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Новости Нижнего Тагила

50 арендаторов БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге оказались должниками перед налоговой

29 апреля 2018, 09:35Добавить новость
бизнес,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,задолженность,судебные приставы,Высоцкий,должники,аренда
Арендаторов БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге посетили судебные приставы для того, чтобы вручить явку на приём к судебному приставу-исполнителю по вопросу задолженности перед налоговой. Всего приставы вручили явку 46 должникам.

28 апреля судебные приставы прибыли в бизнес-центр «Высоцкий» для того, чтобы разыскать должников перед УФНС по Свердловской области.

46 арендаторов получили явку на приём к судебному приставу-исполнителю. У должника, который задолжал 165 тыс. рублей, арестовали оргтехнику и мебель, сообщает «Вечерний Екатеринбург».


Помимо должников приставы проверили работодателей, которые подозреваются в невыплате заработной платы. Всего с начала года, по информации УФССП России по Свердловской области, с должников взыскано 1,5 млрд рублей.

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