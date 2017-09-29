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Новости Нижнего Тагила

Асфальтирование и открытие движения по ул.Космонавтов в Нижнем Тагиле произойдет в октябре

29 сентября 2017, 18:35Добавить новость
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Асфальтовое покрытие дороги на улице Космонавтов будет уложено в 2 слоя в начале октября. Укладка финального слоя зависит от погодных условий. 

Повезет с октябрем – сделаем все в полном объеме, не повезет – мы откроем движение. На Космонавтов будет укатано 2 слоя асфальта. Финальный третий надо начать катать и не останавливаться. Нам нужна сухая погода. Мы будем готовы катать через 2 недели от Фрунзе до Мира. Если погода не даст завершить укладку, мы откроем движение с двумя слоями асфальта, -- рассказал о ходе строительства Сергей Носов.

 

Сегодня 29 сентября начата работа по заливке моста на Красном Камне. Предварительно проведена работа по облегчению конструкции. Сейчас там делается гидроизоляция и производится укладка шпал по технологии, аналогичной при капитальном ремонте моста на улице Фрунзе. По предварительным данным, заливка моста будет закончена в течение первой недели октября.

 

Покрытие дорожного полотна улицы Космонавтов третьим слоем асфальта принципиально в этом году, от этого зависит получение финансирования от области на будущий год.

 

Уложив все три слоя асфальта на ул. Космонавтов в этом году, в 2018 году Нижний Тагил сможет претендовать на капитальный ремонт других городских дорог, -- пояснил Сергей Носов.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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