Асфальтирование и открытие движения по ул.Космонавтов в Нижнем Тагиле произойдет в октябре

Асфальтовое покрытие дороги на улице Космонавтов будет уложено в 2 слоя в начале октября. Укладка финального слоя зависит от погодных условий.

Повезет с октябрем – сделаем все в полном объеме, не повезет – мы откроем движение. На Космонавтов будет укатано 2 слоя асфальта. Финальный третий надо начать катать и не останавливаться. Нам нужна сухая погода. Мы будем готовы катать через 2 недели от Фрунзе до Мира. Если погода не даст завершить укладку, мы откроем движение с двумя слоями асфальта, -- рассказал о ходе строительства Сергей Носов.

Сегодня 29 сентября начата работа по заливке моста на Красном Камне. Предварительно проведена работа по облегчению конструкции. Сейчас там делается гидроизоляция и производится укладка шпал по технологии, аналогичной при капитальном ремонте моста на улице Фрунзе. По предварительным данным, заливка моста будет закончена в течение первой недели октября.

Покрытие дорожного полотна улицы Космонавтов третьим слоем асфальта принципиально в этом году, от этого зависит получение финансирования от области на будущий год.