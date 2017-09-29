Директор компании в Каменск-Уральском подозревается в невыплате 5 млн рублей налогов

Следствие считает, что 41-летний директор компании в Каменске-Уральском в период с 2014 по 2015 года зная, что у организации имеется задолженность перед налоговой инспекцией, не предпринял никаких действий к её погашению. В итоге за всё время подозреваемый, по версии следователей, не перечислил в бюджет государства 5 млн рублей.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, компания не в первый раз попадает в поле зрения налоговой. Против руководства организации возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». По материалам дела, управление компании уклонилось от выплаты 16 млн рублей налоговых отчислений.



Имущество руководителя компании арестовано. Его недвижимость и автомобиль будут в последующем использованы для погашения задолженности перед бюджетной системой государства.