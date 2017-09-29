Недобросовестные банковские клиенты попадут в базу данных Центробанка России

Клиенты, которым отказали в обслуживании, или которые проявили недобросовестное отношение к банку, будут учитываться единой базой ЦБ РФ. На сайте организации планируется создание личных кабинетов для участников банковского сектора. Оттуда каждый банк получит возможность следить за чёрным списком клиентов.



Как передают «Известия», введение единой базы недобросовестных потребителей банковских услуг позволит кредитным организациям эффективно отчитываться перед регулятором и отслеживать попытки «миграции» клиентов из одного банка в другой. Сейчас информация по чёрным спискам запрашивается в Центробанке через почту и защищённые каналы связи.



Внедрение единой справочной системы также позволит сэкономить время при проверке подозрительных клиентов.