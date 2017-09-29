Нижний Тагил стал лидером рейтинга по доступности аренды жилья (ФОТО)

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За основу взяли запрашиваемую цену предлагаемого жилья, а также среднюю заработную плату на семью из двух человек.





Было установлено, что в среднем по России семья из двух работающих супругов тратит на аренду жилья от 14 до 35% от дохода каждый месяц.





Наиболее комфортные ставки по аренде были зафиксированы в Нижнем Тагиле. Речь шла об однокомнатной квартире. У тагильчан уходит 14% из семейного бюджета на оплату аренды жилья. И это несмотря на то, что город занимает 39 строку в рейтинге по уровню заработков (29,2 тысячи рублей).



В других муниципалитетах доля оплаты аренды составляет более 15%. Екатеринбург, отметим, расположился на 62 строке.

Данные предоставлены экспертами портала Domofond.ru