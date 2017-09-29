Выделение дополнительных средств на ремонт дорог и Театра кукол обсудят в Нижнем Тагиле

на расходы

Итоговое решение о выделении дополнительных средств в бюджет принимает согласительная комиссия, губернатор и Минфин, рассказали в пресс-службе мэрии.





Важной статьей расходов, которые будут увеличены, является эксплуатация и содержание дорог. Будет дополнительно заявлено порядка 190 млн рублей. На ремонт дорожного полотна будет запрошено еще 200 млн рублей.





460 млн рублей понадобится Нижнему Тагилу на благоустройство, а также софинансирование реконструкции скверов и парков, дворовых площадей. Также будет заявлена сумма, которая понадобится на ночное освещение в городе, – дополнительнеы 260 млн рублей к имеющимся 199.

Муниципалитет намерен участвовать в софинансировании строительства школы на сумму 500 млн рублей. Половина средств из этой суммы пойдет из местного бюджета.





На ремонт школ городу требуется ещё 329 млн рублей, которые могут поступить из областного бюджета.



Ещё одна статья, на которую будут запрашиваться средства, – культура. В нее включен ремонт театра кукол и филармонии (требуется ещё 15 млн рублей) и проведение ремонта в доме Б.Окуджавы (ещё 40 млн рублей).