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Новости Нижнего Тагила

Часть россиян может лишиться социальной поддержки

29 ноября 2017, 20:00Добавить новость
деньги,Россия,экономика,население,минфин,Силуанов,Тарасенко,социальная помощь
В министерстве финансов РФ предложили сократить число граждан, получающих социальную помощь от государства.

Предложение о снижении соцподдержки для россиян озвучил на форуме финансового университета глава Минфина Антон Силуанов. Он также добавил, что соцподдержка для тех, кто действительно в ней нуждается, будет увеличена.

Глава ведомства объяснил, что сейчас в России 7 человек из 10 получают поддержку государства. Нуждающихся же значительно меньше. Также министр подчеркнул, что рост расходов на соцобеспечение населения без каких-либо реформ в этой области может привести страну к кризису, пишет «РИА новости».

Сейчас предложение Минфина обсуждается в правительстве. Его прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. По его словам, соцвыплаты должны получать не только нуждающиеся, но и те, кто заслужил помощь делами. Это участники ВОВ, войны в Афганистане, чернобыльцы. 

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