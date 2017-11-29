Часть россиян может лишиться социальной поддержки

В министерстве финансов РФ предложили сократить число граждан, получающих социальную помощь от государства.

Предложение о снижении соцподдержки для россиян озвучил на форуме финансового университета глава Минфина Антон Силуанов. Он также добавил, что соцподдержка для тех, кто действительно в ней нуждается, будет увеличена.





Глава ведомства объяснил, что сейчас в России 7 человек из 10 получают поддержку государства. Нуждающихся же значительно меньше. Также министр подчеркнул, что рост расходов на соцобеспечение населения без каких-либо реформ в этой области может привести страну к кризису, пишет «РИА новости».





Сейчас предложение Минфина обсуждается в правительстве. Его прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. По его словам, соцвыплаты должны получать не только нуждающиеся, но и те, кто заслужил помощь делами. Это участники ВОВ, войны в Афганистане, чернобыльцы.