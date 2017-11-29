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Новости Нижнего Тагила

Почти 3 млрд рублей поступит в бюджет Нижнего Тагила от налогов в 2018 году (ФОТО)

29 ноября 2017, 20:30Добавить новость
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По прогнозам экспертов, в 2018 году в бюджет Нижнего Тагила поступит почти 3 млрд рублей от налогов физлиц и бизнесменов. При этом общий неналоговый доход города составит 1 млрд рублей.

О том, в каком объеме прогнозируются доходы города, рассказала на публичных слушаниях замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

По ее словам, от налога на доходы физлиц в бюджет города поступит 2 млрд 516 млн руб. НДФЛ по-прежнему остается основным источником доходной части бюджета – на него приходится 58% из всех налоговых и неналоговых доходов города.

 

Что касается налогов, взимаемых с субъектов малого и среднего бизнеса, поступление ожидается на уровне 292 млн, что на 9 млн больше предполагаемого дохода в 2017 году.

 

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Ожидается, что общий неналоговый доход города в 2018 году составит 1 млрд рублей. Основные поступления обеспечит сдача в аренду муниципального имущества – прогнозируемый доход 682 млн. По сравнению с прогнозами на 2017 год, эта цифра выросла на 116%. При этом от продажи имущества город выручит 245 млн рублей.

 

От оказания платных услуг и штрафов в бюджет поступит по 40 млн рублей. Что касается платежей за негативное воздействие на экологию, доходы по этому источнику снизятся на 5 млн и составят 36 млн рублей. Это происходит в связи с изменением порядка начисления платы за негативное воздействие.

 

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Объем поступлений межбюджетных трансфертов пока не определен. По подтвержденным данным, из области в город поступит 6 млрд 194 млн. Однако окончательная цифра сейчас неизвестна. 

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