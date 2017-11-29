Средняя зарплата по Нижнему Тагилу достигнет 37 000 рублей в 2020 году (ФОТО)

редняя заработная плата в Нижнем Тагиле должна достигнуть

В среду 29 ноября на публичных слушаниях «О бюджете города» стало известно о прогнозах роста заработной платы тагильчан. В 2017 году планируемый прирост должен составить 33 757 рублей.



Известно, что уровень средней заработной платы в Нижнем Тагиле уже выше планового. По мнению специалистов, этому способствовали выплаты «тринадцатой зарплаты» градообразующими предприятиями.

По итогам 2016 года среднемесячная зарплата была зафиксирована на уровне 32 088 рублей. За 2017 год прирост среднемесячной заработной платы составит не менее 5,2% и ожидается в размере 33 757 рублей. Но при этом отмечу интересный факт, что за 9 месяцев по городу Нижний Тагил уже средняя заработная плата уже достигает показателя – 34 626 рублей, но возможно это влияние выплат предприятиями разовой, так называемой «тринадцатой зарплаты» или выслуги, поэтому ближе к концу года вернемся к этому показателю, а может он и переступит порог 34 000 рублей, -- рассказала Евгения Черемных - заместитель главы Нижнего Тагила по экономической политике.



На 2018 год прогнозируемый прирост должен составить 3,2%, тем самым превышая прогнозный уровень средней заработной платы 2017 года. На 2019 год прирост достигнет 6,2%, а в 2020 году - 9,1%, в сравнении с 2017 годом. По данным прогнозам, к 2020 году в среднем жители Нижнего Тагила будут получать по 37 000 рублей.