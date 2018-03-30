-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
день: -6
вечер: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.76 + 0.2
EUR 71.09 - 0.24
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Завод в Баранчинском отключён от электричества из-за долга в 33 млн рублей

30 марта 2018, 07:00Добавить новость
город,деньги,Россия,Свердловская область,долг,электричество,банкротство
На Баранчинском электромеханическом заводе 29 марта отключили электроснабжение из-за многомиллионного долга. По официальным данным БЭМЗ задолжал 33 миллиона рублей. 

Такая сумма накопилась за семь месяцев неоплаченного потребления. В 2018 году предприятие продолжало использовать электричество на производственные нужды, по-прежнему не заплатив по счетам. Ежемесячно заводу требуется 1,1 млн кВт/ч на 4,2 миллионов рублей. Финансовая ситуация осложняется тем, что руководство завода нарушает исполнение графиков реструктуризации долга.

Известно, что ресурсоснабжающая компания потребовала оплатить всю сумму до 29 марта. Однако этого не произошло. Энергетики пообещали к концу дня перевести завод на режим ограничения подачи электричества.

В отношении Баранчинского электромеханического завода начата процедура банкротства. За предприятием введено наблюдение, передает издание «Znak.com».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Мошенники в Екатеринбурге просили деньги для ребёнка от имени главы Роспотребнадзора
22 марта, 07:00
0 3
Свердловские предприятия задолжали энергетикам 600 тыс. руб.
19 марта, 21:25
0 0
Свердловчанин выплатил полмиллиона рублей после запрета приставов на продажу квартиры
13 марта, 10:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 81
Подписаться на новости