Завод в Баранчинском отключён от электричества из-за долга в 33 млн рублей

Такая сумма накопилась за семь месяцев неоплаченного потребления. В 2018 году предприятие продолжало использовать электричество на производственные нужды, по-прежнему не заплатив по счетам. Ежемесячно заводу требуется 1,1 млн кВт/ч на 4,2 миллионов рублей. Финансовая ситуация осложняется тем, что руководство завода нарушает исполнение графиков реструктуризации долга.



Известно, что ресурсоснабжающая компания потребовала оплатить всю сумму до 29 марта. Однако этого не произошло. Энергетики пообещали к концу дня перевести завод на режим ограничения подачи электричества.



В отношении Баранчинского электромеханического завода начата процедура банкротства. За предприятием введено наблюдение, передает издание «Znak.com».