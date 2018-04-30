Два года тюрьмы назначено жителю Верхней Салды за присвоение 650 тыс. руб. клиентов

Мужчина работал менеджером у индивидуального предпринимателя, причем на основании устной договорённости. В его полномочия входило общение с клиентами, заключение договоров на изготовление и монтаж памятников. Также клиенты передавали менеджеру Бугорскому деньги, которые он обязался передать своему начальнику.



В период с декабря 2015 по май 2016 года мужчина от имени предпринимателя заключал договоры с клиентами, получал от них деньги. Дальнейшие работы по договору не оказывались. Деньги обвиняемый присваивал себе и тратил на личные нужды.



Всего Бугорскому удалось обманом заключить 21 договор на общую сумму более 650 тысяч рублей.



Подсудимый получил 2 года лишения свободы, которые он проведёт в колонии общего режима, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.