5,2 млн рублей выделены на ремонт кровли детского сада №22 в Нижнем Тагиле

На комплекс ремонтных работ из местного бюджета будут выделены 5 220 11, тысяч рублей.

Информацию о контракте на сайте госзакупок разметило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».



В здании дошкольного учреждения, согласно техзаданию, должен быть выполнен ремонт крыши. В частности, должна быть произведена установка мауэрлатов, лежней, стоек, коньковых прогонов, стропильных ног, подкосов, элементов покрытия, водостоков и ограждения.



Отмечается, что цвет кровли будут согласовывать с Управлением архитектуры администрации города. Работы должны быть проведены в течение 45 дней с момента заключения контракта.



По проекту ремонта крыши подрядчик обязуется подготовить всю необходимую документацию в соответствии с нормами – исполнительную и техническую. К работе могут быть допущены только квалифицированные работники, прошедшие медосмотры – таково требование мэрии.



В процессе ремонта кровли подрядчик должен будет проводить регулярную уборку площади помещений от строительного мусора.



Электронный аукцион состоялся 28 мая. На заключение контракта претендовали две организации. В настоящее время в плановом порядке ведётся подведение итогов.