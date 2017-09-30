45 млн тонн российского зерна будут направлены на экспорт

До конца сентября 2017 года на экспорт было направлено 12 млн тонн зерновых культур. Минсельхоз развития отмечает, что всего планируется отправить на экспорт 45 млн тонн зерна нового урожая. Эксперты прогнозируют, что до 50% всего объема будет вывезено за границу до конца ноября текущего года.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в 2017 году в России ожидается рекордный урожай зерновых – до 130 млн тонн. По предположению экспертов Минсельхоза, к 2030 году объем урожая достигнет отметки в 150 млн тонн зерновых. Экспорт будет превышать 70 млн тонн в год, сообщают «Новые Известия».

Такой серьезный рост, по мнению экспертов, поможет работникам сельского хозяйства больше зарабатывать. Также будет расти экономика государства за счет экспортных поставок. Потребность в зерне на внутреннем рынке будет полностью удовлетворена.