Бизнесмены России рассказали о проблемах в сфере налогообложения (ВИДЕО)

Бизнесмены нередко сетуют на давление со стороны налогового законодательства: изменчивость закона, нагрузка налогами и постоянные проверочные мероприятия, а также новые сборы. При этом взаимодействие с предпринимателями при назначении нововведений зачастую не происходит.



Один из ярких примеров - налог на движимое имущество. Его, по задумке, должны были ввести в 2019 году, однако было принято решение о внедрении уже в 2018. Другая проблема - неналоговые платежи, не занесённые в налоговый кодекс.

Сергей Катырин, президент российской Торгово-промышленной палаты, отметил следующее:

Это экологические сборы, портовые сборы. Вненалоговые , то есть они не прописаны законодательно, но составляют достаточно серьёзную сумму. Год назад мы оценивали порядка 700 млрд рублей, в этом году наши эксперты говорят, что совокупный сбор таких средств - более 1 триллиона рублей. Но самое печальное в этом другое - никто не знает, куда они собираются , как они тратятся и каким образом регулируется процесс их сбора.

Согласно информации федеральной налоговой службы, консолидированные поступления через ведомство составляют 14,5 триллионов рублей. Это выше на 19%, чем в прошлом году. Количество проверок, тем не менее, снизилось на 23%. На смену пришли бесконтактные технологии контроля, к примеру, налоговый мониторинг, а также система маркировки товаров. Все это делается для прозрачных условий на рынке.

По окончании форума присутствующие составили рекомендации по вопросам налогообложения. Список будет направлен в органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Видео: РБК «Бизнес-новость»