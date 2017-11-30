-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
вечер: -5
ночь: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.58 + 0.25
EUR 69.52 + 0.32
Новости Нижнего Тагила

Бизнесмены России рассказали о проблемах в сфере налогообложения (ВИДЕО)

30 ноября 2017, 08:00Добавить новость
бизнес,деньги,Россия,экономика,налоги,Торгово-промышленная палата,Сергей Катырин
Российская торгово-промышленная палата накануне приняла участников 13-го налогового форума. Более тысячи представителей бизнеса и органов власти провели круглые столы по проблемам налоговой политики и их решению.

Бизнесмены нередко сетуют на давление со стороны налогового законодательства: изменчивость закона, нагрузка налогами и постоянные проверочные мероприятия, а также новые сборы. При этом взаимодействие с предпринимателями при назначении нововведений зачастую не происходит.

Один из ярких примеров - налог на движимое имущество. Его, по задумке, должны были ввести в 2019 году, однако было принято решение о внедрении уже в 2018. Другая проблема - неналоговые платежи, не занесённые в налоговый кодекс.

 

Сергей Катырин, президент российской Торгово-промышленной палаты, отметил следующее:

 

Это экологические сборы, портовые сборы. Вненалоговые , то есть они не прописаны законодательно, но составляют достаточно серьёзную сумму. Год назад мы оценивали порядка 700 млрд рублей, в этом году наши эксперты говорят, что 

совокупный сбор таких средств - более 1 триллиона рублей. Но самое печальное в этом другое - никто не знает, куда они собираются , как они тратятся и каким образом регулируется процесс их сбора.

 

Согласно информации федеральной налоговой службы, консолидированные поступления через ведомство составляют 14,5 триллионов рублей. Это выше на 19%, чем в прошлом году. Количество проверок, тем не менее, снизилось на 23%. На смену пришли бесконтактные технологии контроля, к примеру, налоговый мониторинг, а также система маркировки товаров. Все это делается для прозрачных условий на рынке.

 

По окончании форума присутствующие составили рекомендации по вопросам налогообложения. Список будет направлен в органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

 

Видео: РБК «Бизнес-новость»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Предприниматели пожаловались президенту России на новые налоговые сборы
21 ноября, 06:35
0 0
ТПП РФ намерена привлечь английских бизнесменов в регионы России
8 ноября, 10:00
1 0
Россия и Хорватия намерены вернуться к товарообороту в 2 млрд долларов (ВИДЕО)
24 октября, 13:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 169
Подписаться на новости