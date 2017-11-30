Табачные компании в России будут обязаны указывать весь состав продукции

Информацию о полном составе каждой марки будут вынуждены предоставлять производители сигарет в России. Эти данные будет запрашивать Минздрав.

Минздрав разработал новые требования к отчетам табачных компаний. Каждый год компании должны сообщать сведения о составе сигарет каждого бренда и детально указать количество ингредиентов в общей массе изделия. Отчет должен содержать информацию о бумажной составляющей продукции, добавках и ароматизаторах, а также проведении токсикологической экспертизы и составе дыма. Все эти данные сможет узнать лишь Минздрав, для простого потребителя эта информация будет недоступна.



Как сообщают «Известия», новую форму отчетности должна утвердить Евразийская экономическая комиссия. И только после этого документ вступит в силу.



Эксперты отмечают, что новые требования должны помочь Минздраву в разработке антитабачных норм. Однако раскрытие коммерческих тайн компаний-производителей может неблагоприятно сказаться на их репутации. При утечке информации специалисты прогнозируют увеличение количества подделок.