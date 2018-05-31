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Новости Нижнего Тагила

Российские регионы должны погасить задолженность по ЖКХ до наступления новой зимы

31 мая 2018, 07:05Добавить новость
деньги,жкх,политика,Россия,экономика,регионы,коммунальные услуги,Управляющие компании,задолженность,коммунальные платежи,Медведев

На прошедшем заседании правительства были высказаны слова критики в отношении имеющихся у регионов задолженностей перед управляющими компаниями за услуги ЖКХ. Премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал вернуть долги до наступления нового отопительного сезона.

Наибольший рост задолженности за электроэнергию, по словам главы российского правительства, зафиксирован в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Центральный и Приволжский округа имеются самую большую задолженность по ЖКХ в стране.

Дмитрий Медведев настоятельно рекомендовал ликвидировать задолженности до наступления следующего отопительного сезона. При этом, по мнению специалистов в сфере ЖКХ, выполнить требования региональные власти будут не в силе, так как главными должниками выступают юридические лица — управляющие компании и ресурсные организации.

Если говорить об обязанности регионов, они должны субсидировать выпадающие доходы предприятиям коммунального комплекса, например, чтобы было на что подготовить котельные к зиме, закупить топливо, провести необходимый ремонт, -- отметила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева


«MK.RU» отмечает, что если ресурсные организации и управляющие компании не смогут договориться по вопросу задолженностей, то российские потребители останутся без тепла.

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