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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане задолжали за энергоресурсы 8,5 млрд рублей

31 мая 2018, 10:45Добавить новость
деньги,Свердловская область,суд,долги,жкх,отопление,энергоресурсы

Жители Свердловской области задолжали за энергоресурсы более 8,5 млрд рублей. Это заявление сделал министр ЖКХ региона Николай Смирнов.

Как рассказал Смирнов, в предыдущие годы отрицательная динамика снижалась в летние месяцы. Однако если ранее свердловчане пытались с отключением отопления погасить долги за предыдущий отопительный сезон, в текущем году этого не происходит.

Как сообщает Urbc, законодательно разрешается ужесточать меры взыскания задолженности со злостных неплательщиков. В том числе со свердловчан, признананных в судебном порядке должниками, разрешено взыскивать в счет уплаты задолженности имущество в виде квартир или машин. Также неплательщику может быть ограничен выезд за границу.

Напомним, что Дмитрий Медведев распорядился, чтобы все регионы погасили долги за ЖКХ до начала нового отопительного сезона.

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