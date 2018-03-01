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Знаменитые коты и кошки
1 марта - День кошек в России


Говорят, не повезет, если черный кот дорогую перейдет. Наверное, это как-то связано с древними мифами. Во многих легендах котов считали олицетворением тьмы и колдовства. Но наши хвостатые совсем не про тьму, хотя по некоторым и не скажешь. Одно прозвище «Вампир» чего только стоит. Давайте познакомимся со знаменитыми пушистиками.
Кот Граф из Нижнего Тагила
В первую очередь представляем вам нашего земляка. Знаменитого Графа - кота-альпиниста из Нижнего Тагила. Бывает, что коты взбираются на верхушку дерева, а потом не могут слезть. Тогда их приходится спасать. А наш Граф вместе с хозяином Андреем Останиным побывал на знаменитом Эльбрусе! Смелый четвероногий прогуливался вместе с тагильчанином на высоте 5000 метров.
Хани Би
А вот еще одна путешественница. Хани Би - слепая кочешка, которая обожает прогулки. Вместе с хозяевами киска покоряет дикие места Сиэтла. Говорят, слепота ей не помеха, она очень отважная и ловкая. А еще у Хани Би есть своя страничка в фейсбуке.
Кот Леопольд
Ребята, давайте жить дружно! Кажется, каждый из нас вырос на фразе героя советского мультфильма. Мультяшный кот всячески пытался помирить мышей-хулиганов. Житель улицы Мурлыкина - настоящий пацифист и миролюбивец.
Кот в сапогах
Знаменитый персонаж из сказки Шарля Перро отличается смелостью, хитростью и даже неким интриганством. «На какие хитрости пускался этот кот, когда охотился на крыс и мышей, как ловко он прикидывался мертвым». Про кота в сапогах снимали мультфильмы и даже фильмы, поэтому усатого хитрюгу знает почти весь мир.
Лил Баб
Звезду интернета называют «вечно маленькой кошечкой». Лил Баб родилась у обычных котов, но из-за генетических нарушений у малышки сильно укорочена нижняя челюсть и совсем отсутствую зубки. У нее всегда свисает язык. Но зато у кошечки пролайкана все странички в соцсетях. От лица Лил Баб ведутся беседы с ее поклонниками. Маленькая Лил говорит, что прибыла с луны Bub Bub Ub.
Grumpy Cat Сердитый Кот
Глядя на Соусу Тардара (настоящая кличка кота) кажется, что кошечка вечно всем недовольна. Сердитая кошка давно стала персонажем различных мемов. Мурлыку приглашают даже сниматься в рекламу корма для кошек. Вид угрюмости у Соусы тоже является следствием генетического сбоя. На самом деле Grumpy Cat даже высоты боится.
«Вампир» по кличке Лазарус
А вот и наш малыш-вампир. Кажется, что вот-вот киса сделает «кусь». Но на самом деле у малыша серьезные проблемы. Из-за волчьей болезни котенку сложно питаться. Малыша очень любят в интернете и активно следят за его личной жизнью. В СМИ периодически появляются слухи о том, что он наконец-то нашел себе хозяина. Питомца, от которого отказались хозяева, приютила учительница. Пожелаем вампиренышу удачи.
Кот Матроскин
Этот котик знает, как правильно есть бутерброды. А вы? Если нет, срочно посмотрите советский мультик «Трое из Простоквашино». Бездомный столичный кот склонен к рациональному мышлению, умеет вышивать, играть на гитаре и петь песни.
Котенок Гав
Маленький беспризорник очень любит приключения. Вместе с Шариком малыш очень часто попадает в неприятные ситуации. Но зато Гав умеет правильно делить сосиски и знает толк в настоящей дружбе.
Фукумару – разноглазая кошечка
Разноглазая кошка Фукумару названа в честь Бога Фуку. Бабушка Миса нашла необычного котенка в сарае и приютила у себя дома. С тех пор человек и кошка радуются у окошка. 88-летняя Миса и разноглазая Фукумару вместе работают в поле, собирают овощи, поливают урожай.
Двуликая Венера
Кошка по кличке Венера поистине удивительное создание, чудесная игра природы. Одна половина рыжая с оранжевым, а другая черная с голубым глазом. Биологи называют таких животных химерами, когда в одном организме соединены два и более генетических признака.
Полковник Мяу
Думаете, этому Полковнику никто не пишет? Как бы не так!

Мяу стал популярен из-за своей шерсти. Лохматость и вздыбленность шерсти кота придают ему грозный и чёртиковатый вид. Между прочим, у Полковника самая длинная шерсть в мире. Он даже попал с ней в Книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году Полковник участвовал в съемках благотворительного ролика вместе с другими знаменитыми котами, в том числе Grumpy Cat. В ноябре 2013 года кот оказался в больнице, где ветеринары установили, что у него врожденные проблемы с сердцем. А в 2014 году Полковника не стало.
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