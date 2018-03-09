7 советов мамочкам на выборах

Брать или не брать с собой ребенка на выборы? Несколько советов мамочкам с маленькими детьми: почему посетить избирательный участок не составляет труда с малышом на руках. Редакция TagilCity.ru прошлась по избирательным участкам Нижнего Тагила и убедилась, что проголосовать с маленьким ребенком комфортно.
Голосование на избирательном участке с ребенком - это:
Близость к дому
Удобный заезд для мам с колясками
Быстрота и простота процедуры голосования
Наличие удобств на избирательном участке
Места для сидения
Демонстрация ребенку гражданской ответственности
Голосование во время прогулки
Избирательные участки расположены в непосредственной близости к дому. Чаще всего, участки расположены в школах, квартальных клубах, колледжах. Проголосовать можно по пути до ближайшего магазина или во время прогулки с малышом.
Коляску можно оставить в холле избирательного участка. Завезти коляску в помещение можно, воспользовавшись кнопкой вызова или пандусом на крыльце.
Для удобства посетителей избирательные участки могут быть оборудованы кнопкой вызова. Это актуально как для маломобильных граждан, так и для мам с колясками.
Процедура голосования проходит достаточно быстро. Время с момента регистрации до отправки заполненного бюллетеня в урну для голосования займет всего около 10 минут. Ряд избирательных участков оборудован электронным комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В каждом помещении избирательного участка есть туалет, на случай необходимости, если вы пришли проголосовать с маленьким ребенком.
Для избирателей предусмотрены места, где можно присесть ребенку в ожидании родителей.
Малыш может сам опустить бюллетень в урну. Для него это некая игра, но в ней он чувствует себя значимым, ведь родители обязательно объяснят ему, что он делает и зачем это нужно.
После голосования можно продолжить прогулку с малышом. Вблизи избирательных участков расположены места для отдыха и детские площадки.