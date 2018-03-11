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Топ медийных женщин-политиков в Свердловской области
Говорят, что политика – не женское дело. Но уральцы нередко опровергают привычные постулаты. Женщин в свердловских органах власти действительно пока не так много. Однако все они являются яркими примерами красоты, трудолюбия и элегантности. Редакция TagilCity.ru в праздничные выходные составила субъективный рейтинг женщин-политиков в регионе.
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Одной из наиболее упоминаемых персон в уральской политике – председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В СМИ она чаще всего упоминается в связи со своей активной работой. Выборы, обсуждение областного бюджета, развитие регионального законодательства. К этому списку можно добавить множество социальных вопросов.

Бабушкина не только комментирует эти темы местным и федеральным изданиям, но и, прежде всего, досконально прорабатывает каждый из вопросов.

Буквально накануне Людмила Бабушкина отметилась в политической повестке, заявив о переносе двух заседаний Заксобрания, посвященных обсуждению бюджета Свердловской области. Одно из них пройдет на неделю раньше.
«Доходы на 2018 год предлагается увеличить на 5,9 млрд рублей: на 4,4 млрд вырастут налоговые и неналоговые доходы, еще на 1,5 млрд – безвозмездные поступления», - подчеркнула председатель законодательного органа региона.
В связи с частым упоминаем в СМИ Людмиле Бабушкиной достается пальма первенства на этом субъективном медийном женском олимпе Среднего Урала.
Упоминания:
  • Яркие выступления и принципиальное отстаивание своей позиции в Заксобрании региона.
  • Финансовые вопросы, обсуждение бюджета с областными депутатами.
  • Поздравления политиков различного уровня.
  • Острые ситуации с дольщиками.
До недавнего времени среди министров Свердловской области глава финансового ведомства Галина Кулаченко вместе с министром культуры Светланой Учайкиной были единственными представительницами женского пола в правительстве.
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Частое упоминание Кулаченко в средствах массовой информации связано со сложным бюджетом региона, а также множественными финансовыми нарушениями в различных органах власти.

Кулаченко не боится СМИ: она регулярно дает интервью, комментарии, а также выступает перед областными депутатами. Благодаря кропотливой работе в прошлом месяце финансовый контроль в Свердловской области признали лучшим в России.

Также на плечах Галины Кулаченко висит работа по долгу региона, который постоянно растет. Глава регионального минфина занимается облегчением финансовой нагрузки на областную казну.

Так, в декабре 2017 года между Минфином РФ и свердловским финансовым ведомством было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным области в предыдущие три года. Свердловской области предоставили рассрочку по выплатам до 2024 года.
Упоминания:
  • Реструктуризация долга Свердловской области
  • Повышение заработной платы бюджетников
  • Выделение средств из бюджета на строительство дорог
  • Льготы по налогам для бизнесменов
    Галина Кулаченко занимает вторую стройку рейтинга.
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    Множество культурных событий в регионе обеспечило главе областного профильного ведомства Светлане Учайкиной «бронзу» в топ рейтинга TagilCity.ru.

    Бывшая директор ТЮЗа сегодня занимается не только приемом громкий гостей и церемониалами. Учайкиной приходится решать множество текущих вопросов, связанных с работой Дворцов культуры, театров и детских кружков.

    К примеру, ежегодно свердловские театры участвуют в премии «Золотая маска», которая в 2018 году состоится в мае. Екатеринбург и область сейчас под патронажем Светланы Учайкиной занимаются подготовкой новых премьер, гастрольных проектов и фестивалей, которые первыми увидят уральские зрители. В этом году на премии будет представлено семь спектаклей театров Свердловской области в 35 номинациях.

    По словам самой Учайкиной, в регионе сейчас уделяется серьезное внимание развитию театральной сферы. Большое значение здесь играет грантовая поддержка.
    Упоминания:
    • Развитие театральной сферы в регионе
    • Открытие выставок уральских художников
    • Снос ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
    • Ежегодные музыкальные фестивали в Екатеринбург
          Светлане Учайкиной достается «бронза» в топ рейтинге TagilCity.ru.
          Нельзя не отметить постоянное присутствие в региональной повестке СМИ и других женщин-политиков: уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова, депутаты Заксобрания Елена Чечунова и Елена Тресоква, а также директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Шацких.
          Женщин в уральской политике по-прежнему немного. Но все они являются ярким примером трудолюбия, отстаивания интересов уральцев в инстанциях любого уровня и честности.
          Текст: Лев Истомин
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