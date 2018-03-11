Топ медийных женщин-политиков в Свердловской области

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Частое упоминание Кулаченко в средствах массовой информации связано со сложным бюджетом региона, а также множественными финансовыми нарушениями в различных органах власти.



Кулаченко не боится СМИ: она регулярно дает интервью, комментарии, а также выступает перед областными депутатами. Благодаря кропотливой работе в прошлом месяце финансовый контроль в Свердловской области признали лучшим в России.



Также на плечах Галины Кулаченко висит работа по долгу региона, который постоянно растет. Глава регионального минфина занимается облегчением финансовой нагрузки на областную казну.



Так, в декабре 2017 года между Минфином РФ и свердловским финансовым ведомством было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным области в предыдущие три года. Свердловской области предоставили рассрочку по выплатам до 2024 года.

