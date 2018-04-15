«Проведение подобных турниров – это огромная польза для ребят, поэтому я уже второй год подряд с удовольствием поддерживаю этот турнир. Здесь собрались ребята из разных регионов, и они получили возможность оценить свой уровень, приобрести большой опыт, который дает понимание, к чему нужно стремиться. И что очень важно, в этом году турнир стал международным, а поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет – дорогого стоит.



Для всех участников этот турнир – непередаваемые эмоции и мотивация любить хоккей, заниматься хоккеем. Хочется поблагодарить компанию ŠKODA, которая поддерживает детей и создает для них все условия»