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Челябинский «Трактор» стал обладателем «Кубка ŠKODA 2018»
В Екатеринбурге прошли традиционные игры Международного Юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA 2018».

Его победителем стала челябинская команда «Трактор».

Трофей и медали ребята получили из рук Олимпийского чемпиона и капитана сборной России по хоккею Павла Дацюка.
6 лет подряд ŠKODA AUTO Россия проводит для молодых хоккеистов Юношеский турнир КУБОК ŠKODA, заручившись поддержкой Федерации хоккея РФ.

В 2018 году соревнования впервые приобрели международный статус – в играх наравне с российскими приняли участие и чешские спортсмены.

Состязания турнира проходили на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец» с 9 по 14 апреля.

В финале чемпионата на льду встретились 8 сильнейших команд.
Призовые места в итоге распределились таким образом:
1
Команда «Трактор»
г. Челябинск
2
Команда «Сибирь»
г. Новосибирск
3
Команда «Спартаковец»
г. Екатеринбург
Хоккеисты «Трактора» одержали уверенную победу в напряженной схватке, обыграв команду «Сибирь» со счетом 1:2
«Проведение подобных турниров – это огромная польза для ребят, поэтому я уже второй год подряд с удовольствием поддерживаю этот турнир. Здесь собрались ребята из разных регионов, и они получили возможность оценить свой уровень, приобрести большой опыт, который дает понимание, к чему нужно стремиться. И что очень важно, в этом году турнир стал международным, а поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет – дорогого стоит.

Для всех участников этот турнир – непередаваемые эмоции и мотивация любить хоккей, заниматься хоккеем. Хочется поблагодарить компанию ŠKODA, которая поддерживает детей и создает для них все условия»

Алексей Морозов
Легенда хоккея, чемпион мира
Легендарный хоккеист Алексей Морозов в последний день турнира провел для ребят мастер-класс, основанный на принципах Национальной программы подготовки хоккеистов. Эта программа, как пояснил хоккеист, является новой философией подготовки будущих чемпионов. При разработке этой системы Федерация хоккея использовала опыт российских специалистов, а также американских и европейских коллег.

Теперь тренеры будут учить ребят по новой программе, давать им знания и упражнения, необходимые в их возрасте.

церемония закрытия турнира
Игроки ХК «Автомобилист» после финального матча провели для болельщиков впечатляющие мастер-шоу. Торжественная церемония закрытия проходила при участии представителей марки ŠKODA, Федерации хоккея России и Министерства спорта Свердловской области.
Ян Прохазка, руководитель ŠKODA AUTO Россия:

В этом году турнир КУБОК ŠKODA получил международный статус и объединил на одной арене команды из России и Чехии, родины бренда ŠKODA. Приверженность семейным ценностям и популяризация спорта являются чрезвычайно важными элементами философии марки, поэтому ŠKODA уделяет особое внимание воспитанию активной и целеустремлённой молодежи. Я рад, что уже шестой год подряд турнир КУБОК ŠKODA вносит большой вклад в развитие хоккейных традиций и помогает растить будущих чемпионов.

Я хотел бы от всей души поблагодарить участников соревнования за захватывающую борьбу, а болельщиков за горячую поддержку команд. Также отдельно хочется выразить признательность родителям юных спортсменов, которые с раннего возраста прививают детям любовь к хоккею и приобщают их к спорту.

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