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Родной диван: из чего состоит мебельный бизнес в России
Как производят мебель в России? Какая мебель пользуется популярностью у россиян и что будет в моде в 2018 году? С какими проблеми сталкиваются производители мебели в России и в Нижнем Тагиле?
Какой атрибут мебели пользуется в вашем доме наибольшей популярностью? У большинства россиян это диван. Об этом свидетельствуют социологические опросы ВЦИОМ. По тем же данным, меньше всего россияне пользуются сервировочным столиком.

Из чего состоит диван? Как работают мебельные фабрики в России? И почему старейшая мебельная фабрика Нижнего Тагила приостановила производство?
СТАТИСТИКА
Мебельный рынок в России. По данным Росстат за 2017 год:
На 3%

Вырос мебельный рынок России в 2017 году.
370 млрд

Составил мебельный рынок России в 2017 году.
60%

Почти на 60% мебельный рынок в России состоит из отечественной продукции.
Свыше 5000

Сегодня в России выпускает мебель свыше 5000 компаний. 500 из них - относительно крупные.
Сегодня в России на производстве мебели специализируются свыше 5000 компаний. В 2017 году мебельный рынок в России составил около 370 млрд рублей.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, на производстве мебели можно заработать больше, если запретить чиновникам сидеть в креслах зарубежных производителей.
Олег Нумеров
Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
От 34 до 42 млрд рублей - это мебель, которая идет на государевы нужды. Мы считаем, что совершенно необязательно нашим высоким чиновникам сидеть в креслах Италии и Германии. Они должны сидеть в креслах российского производства.

Евгений Сергеевич
Директор мебельной фабрики в Нижнем Тагиле
Думаю, что этим государство особо не поможет. Но надо понимать, что «мебель для чиновников» делают не все. Если кто-то и захочет заняться производством мебели такого класса, сколько времени нужно будет на развитие и организацию этого производства. Не сразу включаться в этот сегмент.
Столичные предприниматели отмечают, что с 2017 года мебельный рынок продемонстрировал положительную динамику. Однако для того, чтобы стабилизировать ситуацию, рассказывают эксперты, необходимо наладить импортозамещение.
2015-2016 годы для компании были очень тяжёлыми. Речь стояла не то, чтобы заработать прибыль, а просто стабилизировать ситуацию. Производства большие, мощности большие - чтобы их загрузить, нужен спрос. Спроса тогда не было. В 2017 году ситуация начала меняться.

Илья Кондратьев
Владелец мебельной компании «Феликс»
ТПП предлагает исключить из российской мебельной индустрии комплектацию из других стран.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Сегодня задача стоит максимум: всё то, из чего делается мебель, должно производиться в России. И нужно осваивать зарубежные рынки, что в общем-то неплохо уже сегодня делается.
Мебельный бизнес в Нижнем Тагиле
Частники
Обходятся без аренды помещений, без сотрудников и крупного оборудования. Работают через каталоги, сайты, по знакомству. Закупают комплектующие или готовую уже мебель и собирают у покупателя.
Производители
Проходят полный цикл: от леса до продажи в магазинах. Закупают бревна, обрабатывают на заводе, проектируют мебель, собирают ее, продают.
Дилеры
Объединяют различные бренды на одной торговой площадке и выставляют мебель на любой вкус и цвет.
Бизнес мебельщиков в Нижнем Тагиле в большей степени зависит от рынка недвижимости и платежеспособности населения. Об этом журналисту TagilCity.ru рассказал директор крупной мебельной фабрики в Нижнем Тагиле.

Евгений Унесихин
Директор мебельной фабрики в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле мебель относится к числу не самых первоочередных вещей, которые покупает человек. В среднем она находится на 15 или на 16 месте по объёмам покупок. То есть такие вещи, как автомобиль, одежда и еда, у нас находятся выше. Основным двигателем для производства и для покупки мебели, всегда является строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья. И там, где жилье растет большими темпами, как в центральных регионах, например, у них и мебель приобретают чаще.
Еще одной проблемой бизнесменов, занимающихся производством мебели в России, по мнению Евгения Унесихина, являются частные сборщики.

Такие люди в основном работают по знакомству, не имеют цехов по производству, а просто продают по каталогам сразу нескольких производителей. Когда им делают заказ - они выкупают у производителя нужный товар, сами его доставляют клиенту и сами же собирают. Так, у них нет больших складских помещений, наемного персонала, они не платят аренду, зарплаты и налоги.

Евгений Унесихин
Директор мебельной фабрики в Нижнем Тагиле
Многие ИП и частные конторы, в том числе и частные лица, оттягивают продажи. Сегодня в свободной продаже находится очень много материалов и комплектующих. Понятно, что затраты на при производстве мебели у частников намного ниже. Здесь у них преимущество: они могут снижать цены на продажу мебели. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, эти люди ведут теневой бизнес. Их никогда не поймать. И единственное, что со стороны государства хотелось бы видеть - это контроль над такими людьми. Но опять же, это может привести к тому, что они исчезнут из правового поля окончательно.
Чтобы конкурировать с крупными торговыми площадками, на которых выставляется мебель разного ценового сегмента, производителям приходится участвовать во всех циклах мебельного бизнеса.

Евгений Сергеевич
Директор мебельной фабрики в Нижнем Тагиле
В муниципальных заказах мы стараемся не участвовать, потому что сейчас все это происходит через торги. Мы участвовали, когда проходили по цене, срокам, другим условиям. В основном у нас частные заказчики, индивидуальные заказы для физического лица. У нас полный цикл производства: изготовление, дизайн, продажа. Многим мебельщикам приходится конкурировать с крупными торговыми центрами, которые объединяют множество различных брендов. Продавцам очень выгодно, когда у них в портфеле очень много предложений от разных фабрик. Они могут предложить человеку максимум из того, что в принципе существует в России. И продавец себя сильно не ограничивает. Он не заморачивается с реализацией продукции. Мы пытаемся делать всё самостоятельно. И производить, и продавать.
Путь дивана от леса до покупателя
Брёвна с вырубки доставляют на завод, сортируют и распиливают в щепу.
Полуфабрикат сушат в специальных барабанах на открытом огне.
Сухую щепу дробят на стружку и смешивают со смолой. Полученный концентрат проходит два прессования: холодное - при давлении в 200 атмосфер и горячее при температуре 200 градусов. Так получается плита ДСП.
Её обрезают, шлифуют и выдерживают четыре дня на складе.
Россия сегодня является одним из лидеров в мире по производству древесных плит. Это главный конструкционный материал любой мебельной отрасли. Мы стали одним из лидеров, потому что у нас появилось такое количество древесных плит и такого качества, что мы сегодня, если говорить, что по оснащению предприятий нам равных нет.

Олег Нумеров
Генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
История одного концерна
Мебельный концерн «Катюша» сумела войти в пятерку крупнейших российских производителей мебели
Компания была создана под Брянском в 1996 году. Инженер-технолог Сергей Авдеев пришел на умирающий деревообрабатывающий завод и через 3,5 года начал производство мебели. Сегодня в «Катюше» работает 3000 человек, каждый десятый - житель Дядьково.
Авдеев Сергей
Владелец мебельного концерна «Катюша»
Первым решением было сократить персонал на треть, чтобы спасти остальных. Со временем людей снова стали набирать. Мы сегодня из себя представляем вертикально-интегрированный холдинг, начинающий своё производство от заготовки леса, производства ДСП, ламинированной плиты, мебельного производства и торговой сетью.
Авдеев Сергей
Владелец мебельного концерна «Катюша»
Сейчас мы строим новый деревообрабатывающий завод. Существующий работает 40 лет и давно устарел. Новый ДОЗ обойдётся нам в четыре миллиарда рублей. По плану, 70% этой суммы составят кредиты. По расчётам компании, вложения окупятся где-то за семь лет.
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Для того, чтобы приобретать оборудование, нужны серьёзные деньги. Не у каждого есть такие накопленные средства, чтобы одноразово вложить их в приобретение оборудования.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
«Бизнес-вектор»: как развивать мебельный бизнес в России?
Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Сотрудничать с застройщиками: « Сейчас мебельщики начинают работать с застройщиками. С теми, кто продает квартиры со встроенной мебелью. И это уже разные варианты работы под заказ, когда квартиры не только строят, отделывают, но и оснащают. Такая форма работы набирает обороты».
Поддержку спросу призван оказать и запрет на закупку иностранной мебели для госнужд. Он вступил в силу с декабря прошлого года. Инициаторами меры стали Торгово-промышленная палата, Ассоциация мебельной промышленности и Минпромторг. Следующая задача - наладить импортозамещение фурнитуры. Тогда отечественные мебельщики будут застрахованы от валютных рисков. И это - прочный бизнес-вектор.
Мода из комода:
какая мебель сегодня в тренде?
Юлия Осипова
Совладелица столярной мастерской «Массиф Воркс»
На данный момент сейчас популярна мебель 60-х: это тонкие ручки-ножки, но при этом сама мебель достаточно массивная.
Юлия Осипова
Совладелица столярной мастерской «Массиф Воркс»
Возможно, в ближайшее время вернётся мода на лакированную мебель, такую супер-глянцевую. Особенно эффектно выглядит такое сочетание супер-глянца с матовыми материалами.
ААнтон Красиков
Дизайнер мебели
Синий цвет в интерьере - это всегда выигрышный вариант. Скандинавский стиль... Индиго, светло-голубой на фоне белых, серых стен будут смотреться очень стильно.
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