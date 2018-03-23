Родной диван: из чего состоит мебельный бизнес в России

В муниципальных заказах мы стараемся не участвовать, потому что сейчас все это происходит через торги. Мы участвовали, когда проходили по цене, срокам, другим условиям. В основном у нас частные заказчики, индивидуальные заказы для физического лица. У нас полный цикл производства: изготовление, дизайн, продажа. Многим мебельщикам приходится конкурировать с крупными торговыми центрами, которые объединяют множество различных брендов. Продавцам очень выгодно, когда у них в портфеле очень много предложений от разных фабрик. Они могут предложить человеку максимум из того, что в принципе существует в России. И продавец себя сильно не ограничивает. Он не заморачивается с реализацией продукции. Мы пытаемся делать всё самостоятельно. И производить, и продавать.