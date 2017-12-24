Просто внутри страны бы помогли. У нас есть возможность развиваться, даже есть площади, где поставить оборудование. Но на приобретение спецмашины понадобиться 300 тысяч, чтобы её купить, нужно продать товара на 1 200 000. Это одна машинка, а мне их нужно 20-30. В лизинг мне их не дадут, это не автомобили. Никто не возьмет под залог машин, им нужен реальный залог. А до этого нужно дорасти. Игра в одни ворота. Пусть государство, к примеру, купит оборудование, пусть оно будет на балансе города. А мы бы на деньги, которые потратили бы на оборудование, открыли бы центр обучения на фабрике. Мы бы обучали сами швей, брали молодых специалистов, привлекали педагогов. То есть, работали бы с государством, с городом сообща – обучаем, трудоустраиваем людей. Нам освещение на Тагилстрое до сих пор не сделали, всё как в тумане, нет элементарных тротуаров. Многие люди хотели бы работать, но им добираться тяжело с человеческой точки зрения. Автобусы бы пустили по Балакинской. Если бы кто-нибудь пришел, я бы рассказал обо всех трудностях, решение которых нам бы помогло.