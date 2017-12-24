Судя по тканям: много производств тканей открыты в Центральной части России. Там расценки на рабочую силу небольшие, примерно как в Тагиле. Если брать города-миллионники, то там делать дороже. Близ Иваново открыто много фабрик, владельцы турки, всё делают: плетут полотно, красят. Единственная особенность, продают всё в долларах, потому что сами закупают хлопок за рубежом. Здесь самыми развитыми в плане поставки трикотажных материалов страны являются Турция и Узбекистан. Однако в Узбекистане нет оборудования, а самыми хорошими фабриками там владеют турки. Вообще, турецкий народ держит порядка 70% рынка производства одежды по всему миру: все хорошие ткани, переработка, оборудование всё оттуда. Так складывалось поколениями, это их хлеб, это аграрная страна. В России нет тканей вообще, и не может быть, как не может быть, к примеру, кофе. У нас не растет хлопок. У нас нет оборудования для переработки хлопка, поскольку это не российский профиль. Всегда было проще купить, чем создать самому. Независимо от того, какая это отрасль.