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Пожары Нижнего Тагила
Где, что и почему горело в последние несколько лет?
Рынки, дома, склады и другие здания: что горело в Нижнем Тагиле?
Огромное число жертв на пожаре в Кемерово, фатальные нарушения пожарной безопасности и строительства - это все заставляет переосмыслить то, что происходит вокруг.

Редакция TagilCity.ru решила напомнить о самых резонансных пожарах в общественных зданиях Нижнего Тагила. Большая часть таких пожаров - это следствие нарушения противопожарных норм и других норм безопасности. Кто-то экономит на строительстве, кто-то курит в неположенном месте, кто-то не проверяет оборудование должным образом... И потом получается то, что получается.
30 апреля 2015 года, 20 февраля 2016 года
Горящий «Тагилхлеб»
Пожар на хлебозаводе потушить быстро не удалось: у спасателей не было возможности подать воду на гидранты. Три пожарных гидранта на территории завода Вячеслава Бойко не работали. Огонь появился около 17:45, а вот локализовать (еще даже не ликвидировать) его получилось только в 23:05.

Предварительно специалисты говорили о нарушении правил эксплуатации оборудования - пожар начался от трубы одной из хлебопечей. Эвакуированы 120 человек, был полностью уничтожен один цех.

Основной акционер завода Бойко в это время был в отпуске в Европе. На место пожара он не приехал, отпуск из-за горящего предприятия прерывать не стал.

Меньше чем через год ситуация повторилась: на хлебозаводе вновь вспыхнул пожар, вновь из-за печного оборудования.

Проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения. И выписала штраф директору завода - 15 000 рублей.

Напомним, завод работает непрерывно, в том числе в ночное время. И отсутствие пострадавших от пожаров на «Тагилхлебе» - скорее везение, чем управляемый процесс.
5 июля 2011 года
Алтайский рынок
(в народе «Уткинский»)
Огонь появился около 2 часов ночи, с пожаром боролись несколько часов. Соседние дома нагрелись от жара, квартиры были полны дыма, жителям пришлось провести ночь на улице, чтобы в жилье исчез дым.

У рынка, принадлежащего семье Уткиных, сгорела 2-этажная деревянная галерея, соединявшая 2 трехэтажных здания. Также выгорели товары и торговые точки, арендуемые предпринимателями. Пострадавшая площадь - 2,5 тысячи квадратных метров. Причина - короткое замыкание.
30 мая 2014 года
«Дом мебели»
Мебельный торговый центр на улице Фестивальной горел больше часа. Выгорело около 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было только потому, что пожар начался в 7:51 утра и в здании еще не было сотрудников многочисленных мебельных отделов.

Поэтому из-за этого пожара предприниматели и персонал лишись лишь имущества и доходов. А не более ценных вещей.
11 ноября 2016 года
Склад деревянных изделий
Почти 7 часов продолжалось тушение пожара на складе в частном секторе по улице Тургенева. 350 квадратных метров - не самая большая площадь. Однако вся она была заполнена деревянными изделиями, что превратило пожар в серьезную проблему.

Вокруг стоят жилые дома, в том числе деревянные. Проверка позже выявила, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём при курении работавшей там женщины.
18 мая 2014 года
Жилой дом на пр. Мира
57 жильцов были эвакуированы из трехэтажного дома в центре Нижнего Тагила. У здания 1941 года постройки сгорела кровля, пострадало несколько квартир.

Предварительно говорилось о неосторожном обращении с огнем: рабочие «варили» крышу гудроном. Азербайджанец, выполнявший работы, с места происшествия сбежал и был объявлен Интерполом в розыск.
7 октября 2014 года
Жилой дом на ул. Учительской
25 человек эвакуированы из нового жилого дома.
Многие семьи взяли это жилье в ипотеку.

300 квадратных метров - горели в течение нескольких часов. Причина была схожа с причиной на пр. Мира - неосторожное обращение при работе с горелками представителями компании-застройщика.

В дальнейшем оказалось, что застройщик ООО «АлСэм» (директор - Светлана Малахова) построил дом с нарушениями: по проекту дом должен быть 3-этажным, а по факту у дома «выросли» еще и мансарды.
5 и 29 апреля 2012 года
Ресторан «На Александровской»
Первое возгорание было незначительным - у недействующего ресторана горела вывеска. Огонь вспыхнул из-за короткого возгорания.

А уже через 3 недели - и вновь из-за короткого замыкания - у здания полностью сгорела крыша.
1 мая 2012 года
Коктейль-бар «Сливки»
Ранним весенним утром огонь полностью уничтожил заведение, где еще за несколько часов до этого отдыхали десятки людей. Сообщалось о двух поджигателях.

Партнеры Татьяна Попова и Давид Мамедов здание «Сливок» не возродили, а переключились на другие проекты.
9 июля и 31 декабря 2012 года
Ресторан «Da Vinchi»
Представители ресторана говорили о возможных поджогах. Первый - летом - повредил только входные группы и часть фасада. А вот перед новым годом - в ночь 31 декабря - внутреннее убранство ресторана было уничтожено огнем полностью. Предприниматели Тимофеевы, фигурировавшие как руководство ресторана и собственники здания, сделали его в 3 раза больше, чем было прописано в документации на аренду городской земли.

После отказа от самостоятельного сноса здания, в 2016 году ресторан был снесен муниципалитетом, а расходы предъявлены бизнесменам.
Не люди
Факт, что в этих тагильских пожарах не было жертв, - это фантастическое везение для собственников, которое должно было стать для них уроком.

Один недавний смертельный пожар произошел не совсем в общественном месте. Да, от него не пострадали десятки и сотни людей. Но он показал то, какими жестокими и равнодушными могут быть люди в погоне за деньгами.
17 декабря 2017 года
Смертельная передержка
В огне погиб сторож ранее не известной городу передержке собак, которую, по предварительным данным, устроил подрядчик по отлову животных Евгений Шлеин. Также на месте найдены многочисленные трупы животных.

Сторож был бомжом и, вероятно, работал за крышу над головой. А собаки были бесхозными - отловленными на улицах города. Ни погибшего человека, ни погибших животных никто бы никогда не хватился. И об их смертях на пожаре никто бы не узнал, если бы информация о пожаре не попала в СМИ.
важно
Официальная информация об итогах проверок по всем этим резонансным случаям, а также последовавшим наказаниям виновных погребена в архивах. По факту понять - кто и как ответил за тот или иной пожар - можно только после длительных официальных переписок с инстанциями. Публичной информации о наказании за халатное отношение к пожарной безопасности в Нижнем Тагиле - минимум.
Статистика за 2017 год
В 2017 году в Нижнем Тагиле случился 241 пожар, что на 6% выше показателя за 2016 год. При этом самыми частыми причинами инцидентов становились: неосторожное обращение с огнем – 80 случаев, неисправность электрооборудования – 55 случаев и неправильная эксплуатация печного отопления – 30 случаев.


Также было зафиксировано 668 загораний, при этом общий ущерб от пожаров за 2017 год составил 22,5 млн рублей, сообщили в городском отделе надзорной деятельности.


Из-за пожаров погибли 11 человек, среди погибших – 5 пенсионеров, 2 инвалида и 3 рабочих. Также 21 человек получил травмы.


Кроме того, в 2017 году в Нижнем Тагиле участились случаи поджогов. Согласно статистике, в 2016 году произошло 46, а в 2017 – 57 поджогов. В большинстве случаев злоумышленники поджигали автомобили.

668
загораний
241
пожар
165
пожаров из них из-за нарушений техники безопасности
80 пожаров
неосторожное обращение с огнем
55 пожаров
неисправность электрооборудования
30 пожаров
неправильная эксплуатация печного отопления
Сейчас в Нижнем Тагиле проходят внеплановые проверки. Редакция TagilCity.ru не стала дожидаться официальных данных и самостоятельно провела рейд по различным учреждениям Нижнего Тагила. Все подробности этого расследования - уже скоро в новостях на TagilCity.ru.

Берегите себя и своих близких.
Текст, оформление: Александра Логинова
Фото: TagilCity.ru, mstrok.ru, vsenovostint.ru, [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ
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