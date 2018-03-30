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Ипотечный кредит: что делать, если возникли проблемы?
Ипотека - долгосрочная финансовая нагрузка. В среднем россияне расплачиваются за заветные квадратные метры в течение 15−20 лет. За этот период в жизни заемщика может произойти многое: осложнение проблем со здоровьем, требующих дорогостоящего лечения, понижение в должности, задержка заработной платы и вовсе увольнение. Но не стоит отчаиваться.
Как действовать, если платежи за родное гнёздышко стали непосильной ношей? Как не испортить отношения с банком и не накопить долги? Рассказываем.
Проблемы в цифрах

По данным ЦБ РФ, в России за 2017 год было выдано 1 086 940 ипотечных жилищных кредитов на сумму 2,02 триллиона рублей. Средневзвешенный срок кредитования составил 186,8 месяца, а средневзвешенная процентная ставка — 10,64%. Просроченная задолженность достигла 58,9 миллиарда рублей.
Уточнили в пресс-службе ЦБ для RostovGazeta.
По данным национального бюро кредитных историй, в Свердловской области в январе 2018 года было выдано 1013 ипотечных кредитов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество покупок жилья в кредит увеличилось на 38%.

В Свердловской области
1013 ипотечных кредитов
В январе 2018 года.
«В четвертом квартале прошлого года ставки по долгосрочным кредитам населению достигли исторических минимумов благодаря низкой инфляции и уменьшению ключевой ставки Банка России. Большую роль в этом также сыграл высокий уровень конкуренции на рынке банковских услуг», — пояснили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на данные очередного выпуска информационно-аналитического материала «Условия банковского кредитования.
Сейчас в банках наблюдается повышенный спрос на долгосрочные ипотечные и потребительские кредиты, а также на рефинансирование имеющейся кредитной задолженности.
«Сложившиеся ценовые условия на рынке дают заемщикам хороший шанс снизить текущие процентные платежи по кредиту и уменьшить тем самым долговую нагрузку. Для банков программы рефинансирования также выгодны. За счет них кредитные организации могут расширить свою клиентскую базу, привлекая заемщиков с положительной кредитной историей», — отмечают в пресс-службе ЦБ.
Уточнили в пресс-службе ЦБ для RostovGazeta.
Однако значительно смягчать неценовые условия кредитования банкиры пока не готовы, поэтому с осторожностью подходят к отбору заемщиков, отмечает представитель пресс-службы ЦБ.
Согласно данным ЦБ по состоянию на 1 января 2018 года, задолженность свердловчан по ипотечным жилищным кредитам составила 171 253 млн рублей, в том числе просроченная — 2 145 млн рублей, под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве- 24 009 млн рублей. Сумма задолженность физических лиц по ипотечным жилищным кредитам за аналогичный период 2018 года в иностранной валюте составила 346 млн рублей.
Важно!
Идите на контакт с банком
Важно договориться с банком
Банкротство — на крайний случай
Мошенники всегда начеку
Будьте осторожны с МФО
Идите на контакт с банком
Эксперты советуют не откладывать вопрос решения проблемы на потом. С появлением первых финансовых трудностей лучше сразу обратиться в банк. В таком случае банк посчитает вас добропорядочным заемщиком, и общими усилиями вы найдете решение по дальнейшему гашению задолженности.

Банк может пойти вам навстречу и дать отсрочку или реструктуризировать долг, а может и отказаться. Поэтому вы должны убедить его в своей платежеспособности и серьезных намерениях погасить долг в будущем. Если, по вашему мнению, выхода из ситуации нет, то, во-первых, не делайте поспешных выводов, а во-вторых, не ждите, что с вас снимут долг или за вас заплатит государство.

Важно договориться с банком
В пресс-службе ЦБ поясняют, что взятый кредит так или иначе придется отдавать. Однако банки могут пойти на компромисс и предложить два варианта развития событий: либо банк на несколько месяцев предоставит отсрочку, организует кредитные каникулы, либо реструктуризирует долг. В первом случае вам могут предложить некоторое время выплачивать лишь проценты. Срок кредита не останется прежним, но последующие платежи увеличатся. Во втором случае, говорят эксперты, вам предоставят новый договор с новыми сроками и, возможно, новыми ставками.

В случае, если банк не пойдет навстречу, вам придется обращаться за новыми займами в другой банк или же продавать квартиру. И то, и другое лучше всего сделать до просрочки по кредиту.

Банкротство - на крайний случай
Есть еще один способ: вы можете объявить себя банкротом. Впрочем, это не означает, что вам спишут все долги. Для погашения задолженности вашу ипотечную квартиру выставят на торги. Также придется оплатить услуги финансового управляющего, который уладит все юридические вопросы с займодателями. Сама процедура банкротства может обойтись примерно в 40-50 тысяч рублей. В то же время важно понимать, что после этого кредитная история будет испорчена как минимум на пять лет.

Мошенники всегда начеку
В Интернете, на стендах и других рекламных площадках часто можно заметить объявления о том, как отдельные юридические компании готовы прийти на помощь заемщикам и без рисков для клиента списать все их долги. Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута призывает россиян проверить компанию перед тем, как туда обратиться, и приводит в пример три схемы, давно известные Банку России.
«Хотелось бы предостеречь заемщика, которому некая неподнадзорная Банку России организация предлагает рефинансирование его кредитов, от возможных мошеннических действий, особенно в том случае, если для получения рефинансирования компания запрашивает взнос или уплату иных „пошлин“. Скорее всего, вы имеете дело с так называемыми „раздолжнителями“. Итогом взаимодействия с ними станет расставание с некоторой суммой денег, при этом ваши долги останутся при вас, и даже вырастут в объеме за счет новых пеней за просрочку»,
предостерег россиян руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
Первая схема подразумевает оплату «за тишину», когда заемщика за условные пять тысяч рублей перестают беспокоить коллекторы.

Для этого вам нужно составить заявление, что вы перекладываете на юриста обязанность общаться с кредиторами. В таком случае человека никто не беспокоит, но штрафы и пени продолжают расти.


Вторая схема заключается в том, что заемщику обещают за небольшую сумму полностью списать все долги по кредитам. В реальности же ничего не происходит. Скорее всего, юристы такой компании подадут от вашего имени иски в суд и исчезнут с вашими деньги. Как и в первом случае долг растет, а кредитная история портится.


В третьем случае компания предлагает инвестировать 20% от суммы долга в супервыгодные финансовые инструменты, которые помогут погасить кредит. Как правило, такой «решала"пропадает раз и навсегда.

Истории тагильчан
Светлана, 38 лет
Залезла в огромные долги по ипотеке. Увидела объявление, что помогут разобраться с любой задолженностью. Необходимо было заплатить всего 50 тысяч. Так как фирма находилась не в Тагиле, мы решали все вопросы дистанционно. Мне показали много всяких гарантийных бумаг, сертификаты, отзывы. Я решилась. Выхода у меня не было. Перевела деньги, мне перестали звонить из банка. Я успокоилась. А потом меня вызвали в суд. Никуда мой долг не делся. Мне всего лишь перестали звонить.
Ольга, 41 год
По всему городу расклеены объявления: «Помогу с долгом». Решила закрыть побыстрее ипотеку. Обзвонила все эти компании, всем предоставила свои справки, договоры и прочее. Мне везде пришел отказ. Я спросила у одного мужчины, а как собирались помочь? Он сказал, что они бы взяли кредит в другом банке, погасили бы мой долг. Спрашиваю, почему тогда отказали. Он сказал, что я в черных списках. Получается, что новый кредит они бы взяли тоже на меня? А потом бы еще и исчезли с этими деньгами?
Будьте осторожны с МФО
При возникновении сложностей с погашением ипотечного кредита последнее место, куда заемщик должен обратиться, это в микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы.
«Да, они имеют возможность сегодня выдавать ипотечные займы, но надо учитывать, что процент за пользование их деньгами на порядок выше, чем в банке. В последнее время они стали полноценными участниками ипотечного рынка и готовы кредитовать граждан под залог недвижимости»
рассказывают в Центробанке России.
При этом ипотеку имеет право выдавать неограниченный круг лиц, чем нередко пользуются мошенники, маскирующиеся под разные финансовые организации. В договорах они прописывают условия, которые загоняют людей в кабалу, устанавливая огромные пени и штрафы в случае просрочки. Главная цель таких участников рынка, по мнению регулятора — вынудить клиентов отдать квартиру за долги. Доказать свою правоту впоследствии практически невозможно.


По словам Мамуты, в настоящее время Банк России и Минфин Р Ф внесли поправки в законодательство, которые позволят ограничить круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные займы и кредиты — это будут исключительно поднадзорные Банку России организации, а также организации, определенные Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Эта мера, по мнению Мамуты, исключит возможность появления на рынке мошенников.
Текст, оформление: Камила Мориак
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