Водителей поделят на профессионалов и любителей

Компании, нанимающие водителей для перевозок, не смогут допускать до работы водителей без документов, которые подтвердят наличие данных навыков.





По мнению главы силового министерства Владимира Колокольцева, это нововведение должно положительно сказаться на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом.





Однако данный законопроект вызывает множественные споры. По словам экспертов, большинство курсантов сдают экзамен с 3, а то и с 5 раза. Снижать требования и сокращать программу по их мнению, значит усугубить ситуацию на дорогах.





Руководитель нижнетагильского подразделения одного из крупнейших российских грузоперевозчиков «Байкал Сервис» Анна Москвитина отметила: