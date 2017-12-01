Водителей поделят на профессионалов и любителей

Компании, нанимающие водителей для перевозок, не смогут допускать до работы водителей без документов, которые подтвердят наличие данных навыков.
По мнению главы силового министерства Владимира Колокольцева, это нововведение должно положительно сказаться на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом.
Однако данный законопроект вызывает множественные споры. По словам экспертов, большинство курсантов сдают экзамен с 3, а то и с 5 раза. Снижать требования и сокращать программу по их мнению, значит усугубить ситуацию на дорогах.
Руководитель нижнетагильского подразделения одного из крупнейших российских грузоперевозчиков «Байкал Сервис» Анна Москвитина отметила:
В целом, идея хорошая, но ее нужно еще дорабатывать, т.к. статистика дорожно-транспортных происшествий не утешительная. Многие водители попросту не желают соблюдать правила дорожного движения. Число ДТП с участием легкового автотранспорта очень велико и как повлияет сокращение программы обучения, пока не понятно. Согласно общероссийской статистике за 2017 год, из 133 тыс. дорожно-транспортных происшествий только 2% аварий по вине водителей на грузовом автотранспорте. То есть аварийность исходит, прежде всего, от автолюбителей, а значит, именно к ним должны предъявляться повышенные требования.