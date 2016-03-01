Екатеринбург признан Императорской столицей: новый статус города у государя выпросил уральский политик

О том, что Екатеринбург отныне не столица Свердловской области, а «град Русской Голгофы и возрождение Русского Монархизма», сообщил предприниматель, и по совместительству эрцканцлер "Императорского Престола", Антон Баков.

На своей странице в Facebook он разместил соответствующий приказ с подписью государя Николая III. Также в приказе объявлено о том, что в Екатеринбурге будут находиться Совет министров и Сенат Императорского престола:

Новый государственный статус Екатеринбурга – ответ Бакова на споры о переименовании ул. Толмачева в Царскую. Предложение сменить название улицы поступило в конце прошлого года. Однако граждане заявили, что их вполне устраивает старое. Отказ жителей Екатеринбурга расставаться с именем одного из большевиков, и натолкнул политика на крайние меры.

Реализацию плана по возрождению монархической России Баков начал еще несколько лет назад. Сейчас "Суверенного Государства Императорский Престол" нет ни на карте, ни в школьных учебниках по истории. Но в будущем Баков планирует превратить его в реальное, с собственной территорией в Черногории.

В 2014 году политик объявил принца Карла-Эмиха Лейнингена единственным ныне живущим потомком царской семьи Романовых. Тогда принц голубых кровей принял христианство и стал императором Николаем III.

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