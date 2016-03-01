Судебный пристав из Нижнего Тагила присвоил себе конфискованный автомобиль и избежал тюремного заключения

Теперь уже бывший судебный пристав из Нижнего Тагила обязан был выставить конфискованный автомобиль ВАЗ на торги, но вместо этого присвоил его себе и использовал как личное транспортное средство. Неизвестно то, как долго ездил бы пристав на изъятом автомобиле, если бы не проверка прокуратуры, которая расставила всё на свои места.