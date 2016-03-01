Судебный пристав из Нижнего Тагила присвоил себе конфискованный автомобиль и избежал тюремного заключения
1 марта 2016, 16:00Crazy NewsПавел Щербина
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Прокуратурой была проведена проверка, было возбуждено уголовное дело, оно было рассмотрено в суде, назначено наказание. В связи с амнистией в честь Великой победы, осуждённый был освобождён от наказания, поскольку совершённое им преступление не является тяжким, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в прокуратуре Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь уже бывший судебный пристав из Нижнего Тагила обязан был выставить конфискованный автомобиль ВАЗ на торги, но вместо этого присвоил его себе и использовал как личное транспортное средство. Неизвестно то, как долго ездил бы пристав на изъятом автомобиле, если бы не проверка прокуратуры, которая расставила всё на свои места.
На этом карьера ловкого махинатора в органах исполнительной власти прервалась на неопределённый срок. О других драмах, связанных с отъемом средств передвижения, читайте на страницах портала TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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