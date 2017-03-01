Дорожники Свердловской области «переименовали» столицу Урала в «Екатеринбруг» (ФОТО)
1 марта 2017, 08:00Crazy News
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На одной из трасс на севере региона накануне появился указатель «Екатеринбруг». Досадная ошибка была допущена подрядной организацией.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что за этот участок отвечает дорожная организация «Свердловскавтодор». Рабочие уже должны были проверить, действительно ли имеет место ошибка, пишет E1.ru.
В зависимости от технологии нанесения краски на знак, станет известно, сколько времени уйдет на ее исправление – от одного дня до одной недели.
Пользователи шутят, что местные власти решили переименовать столицу Урала – Екатеринбург.
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Фото: сайт E1.ru
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