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Дорожники Свердловской области «переименовали» столицу Урала в «Екатеринбруг» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожники Свердловской области «переименовали» столицу Урала в «Екатеринбруг» (ФОТО)

1 марта 2017, 08:00Crazy News
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