100 тонн цветов будут доставлены в Екатеринбург из Амстердама в преддверии 8 марта

Из столицы Нидерландов в Екатеринбург прибудет Боинг со 100 тоннами цветов на борту. Подобные авиарейсы доставляют груз из Эквадора, Кении, Эфиопии, Израиля, Кении, Колумбии.

С 19 по 25 февраля таможенники уже досмотрели больше 2,5 млн цветочных срезов. С приближением мартовских праздников количество ввозимых цветов увеличивается в 5 раз, сообщает «Облгазета».