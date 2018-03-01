100 тонн цветов будут доставлены в Екатеринбург из Амстердама в преддверии 8 марта
1 марта, 12:05Crazy News
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100 тонн цветов будут доставлены в Екатеринбург 2 марта из Амстердама.
Сюжеты: Екатеринбург
Из столицы Нидерландов в Екатеринбург прибудет Боинг со 100 тоннами цветов на борту. Подобные авиарейсы доставляют груз из Эквадора, Кении, Эфиопии, Израиля, Кении, Колумбии.
С 19 по 25 февраля таможенники уже досмотрели больше 2,5 млн цветочных срезов. С приближением мартовских праздников количество ввозимых цветов увеличивается в 5 раз, сообщает «Облгазета».
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