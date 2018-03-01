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Новости Нижнего Тагила

Групповые денежные переводы стали доступны для пользователей «ВКонтакте» (ФОТО)

1 марта 2018, 07:00Добавить новость
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Соцсеть «ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы, чтобы облегчить пользователям сбор денег, к примеру, на совместные покупки.

Автор запроса может указать необходимую сумму при создании перевода, а система автоматически поделит её на всех участников обсуждения. Ограничения по сумме при этом нет.

Чтобы пополнить общий счёт, можно воспользоваться как ручным переводом, так и автоматическим, выбрав привязанную к аккаунту «ВКонтакте» банковскую карту. Прогресс сбора средств будет отображаться под названием беседы. Создавать такие обсуждения можно как в полных, так и в мобильных версиях.

Разработчики системы уверены, что теперь россиянам будет проще скидываться на совместные покупки или подарки. Отмечается, что для обладателей карт Mastercard и Maestro действует акция: при отправке суммы до 75 тысяч рублей  комиссия не взимается. Также при получении перевода раз в семь дней можно получить набор стикеров в подарок.

 

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