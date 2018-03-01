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Осужденный в свердловской колонии пытался съесть сигареты с наркотиками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осужденный в свердловской колонии пытался съесть сигареты с наркотиками

1 марта, 22:30Crazy News
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