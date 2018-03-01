Осужденный в свердловской колонии пытался съесть сигареты с наркотиками

В ИК № 3 Краснотурьинска проводился стандартный досмотр посылок для заключенных. В одной из бандеролей сотрудники обнаружили пропитанные наркотиками вещества: чай, зубную нить и две пачки сигарет.

Посылка предназначалась арестанту, осужденному за хранение наркотиков. Во время изъятия запрещенных веществ осужденный выхватил сигареты, пропитанные наркотиками, и попытался их съесть. Сотрудники ИК все же забрали посылку и передали ее полицейским, пишет «Вечерний Екатеринбург».