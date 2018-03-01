Осужденный в свердловской колонии пытался съесть сигареты с наркотиками

Мужчина, отбывающий наказание за сбыт наркотиков в ИК №3 в Краснотурьинске, получил бандероль с сигаретами, пропитанными наркотиком. Во время изъятия он схватил сигареты и попытался их проглотить.

В ИК № 3 Краснотурьинска проводился стандартный досмотр посылок для заключенных. В одной из бандеролей сотрудники обнаружили пропитанные наркотиками вещества: чай, зубную нить и две пачки сигарет.





Посылка предназначалась арестанту, осужденному за хранение наркотиков. Во время изъятия запрещенных веществ осужденный выхватил сигареты, пропитанные наркотиками, и попытался их съесть. Сотрудники ИК все же забрали посылку и передали ее полицейским, пишет «Вечерний Екатеринбург».