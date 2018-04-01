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Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга встали в огромную очередь за дешевой пиццей (ВИДЕО)

1 апреля 2018, 13:25Добавить новость
Екатеринбург,курьезы,продукты,очередь,пицца,еда,ресторан

31 марта напротив одного из ресторанов на улице Малышева жители Екатеринбурга образовали гигантскую очередь. Причиной стало желание приобрести круг пиццы за 95 рублей.

Первые покупатели начали подходит к ресторану ещё в ночь с 30 на 31 марта. Граждане отмечают, что очередь двигалась быстро. Однако людей пришло так много, что очередь стала гигантской.

Сотрудники ресторана отмечают, что смогли продать большое число продукции. Также, в ресторане похвастались, что клиенты получали свой заказ почти сразу.

В интернете на случившееся отреагировали неодобрительно. Многие комментаторы возмутились мелочностью людей и любовью к халяве. Некоторые вспомнили историю о блинах, раздаваемых с лопаты.

 

Видео: «E1.ru»

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