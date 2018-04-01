Жители Екатеринбурга встали в огромную очередь за дешевой пиццей (ВИДЕО)

31 марта напротив одного из ресторанов на улице Малышева жители Екатеринбурга образовали гигантскую очередь. Причиной стало желание приобрести круг пиццы за 95 рублей.

Первые покупатели начали подходит к ресторану ещё в ночь с 30 на 31 марта. Граждане отмечают, что очередь двигалась быстро. Однако людей пришло так много, что очередь стала гигантской.





Сотрудники ресторана отмечают, что смогли продать большое число продукции. Также, в ресторане похвастались, что клиенты получали свой заказ почти сразу.





В интернете на случившееся отреагировали неодобрительно. Многие комментаторы возмутились мелочностью людей и любовью к халяве. Некоторые вспомнили историю о блинах, раздаваемых с лопаты.

Видео: «E1.ru»