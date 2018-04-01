Жители Екатеринбурга встали в огромную очередь за дешевой пиццей (ВИДЕО)
1 апреля, 13:25Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
31 марта напротив одного из ресторанов на улице Малышева жители Екатеринбурга образовали гигантскую очередь. Причиной стало желание приобрести круг пиццы за 95 рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Первые покупатели начали подходит к ресторану ещё в ночь с 30 на 31 марта. Граждане отмечают, что очередь двигалась быстро. Однако людей пришло так много, что очередь стала гигантской.
Сотрудники ресторана отмечают, что смогли продать большое число продукции. Также, в ресторане похвастались, что клиенты получали свой заказ почти сразу.
В интернете на случившееся отреагировали неодобрительно. Многие комментаторы возмутились мелочностью людей и любовью к халяве. Некоторые вспомнили историю о блинах, раздаваемых с лопаты.
Видео: «E1.ru»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей