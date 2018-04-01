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Жители Екатеринбурга встали в огромную очередь за дешевой пиццей (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга встали в огромную очередь за дешевой пиццей (ВИДЕО)

1 апреля, 13:25Crazy News
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