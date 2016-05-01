Иностранцы оставили комментарии к фотографиям «похороненных» в Нижнем Тагиле дорог (ФОТО)
1 мая 2016, 14:20Crazy NewsМарина
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Зарубежная интернет медиа-компания BuzzFeed разместила несколько российских фотографий, среди которых оказались изображения тагильской улицы Верхняя Черепанова с крестами и похоронными венками. Люди из разных стран прокомментировали увиденное на снимках, сообщает Ystav.com.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодой человек из Англии считает, что в образовавшиеся на дорогах ямы провалились люди, и в память о них установлены кресты и венки. Другой иностранец, из Америки, удивляется тому, что произошло захоронение дорожных ям.
Житель Франции по какой-то причине решил, что на фото изображены могилы ежей. А Алексис из США подумал, что на снимке пасхальные корзинки или кто-то погиб на проезжей части.
TagilCity.ru напоминает, что в середине апреля в семи ямах на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле неизвестные установили кресты с венками. Мрачные композиции простояли недолго – через 3 часа работники «Тагилдорстроя» их убрали. Но фотографии с могильными крестами за полмесяца облетели весь мир.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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