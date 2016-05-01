Иностранцы оставили комментарии к фотографиям «похороненных» в Нижнем Тагиле дорог (ФОТО)

Молодой человек из Англии считает, что в образовавшиеся на дорогах ямы провалились люди, и в память о них установлены кресты и венки. Другой иностранец, из Америки, удивляется тому, что произошло захоронение дорожных ям.

Житель Франции по какой-то причине решил, что на фото изображены могилы ежей. А Алексис из США подумал, что на снимке пасхальные корзинки или кто-то погиб на проезжей части.

TagilCity.ru напоминает, что в середине апреля в семи ямах на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле неизвестные установили кресты с венками. Мрачные композиции простояли недолго – через 3 часа работники «Тагилдорстроя» их убрали. Но фотографии с могильными крестами за полмесяца облетели весь мир.