Собака стала приёмной матерью для поросёнка Ван Дамма в Среднеуральске (ВИДЕО)

Поросёнок родился месяц назад. Он был настолько мал и беспомощен, что для его же безопасности Ван Дамма отселили от матери. Она могла его просто раздавить, пишет Life.

Чекушка стала выхаживать приемного сына. Она приходила к малышу в коровник, чтобы покормить и поиграть с ним.

Работник приюта рассказал, что Ван Дамм, как только видит Чекушку, немедленно бежит и присасывается к ней. Без матери, которой стала собака Чекушка, поросёнок бы просто не выжил, уверены в приюте.

Видео: Life.ru