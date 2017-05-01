Собака стала приёмной матерью для поросёнка Ван Дамма в Среднеуральске (ВИДЕО)
1 мая 2017, 19:20Crazy News
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В одном из приютов для животных в Среднеуральске собака по кличке Чекушка стала приемной матерью для поросёнка Ван Дамма.
Поросёнок родился месяц назад. Он был настолько мал и беспомощен, что для его же безопасности Ван Дамма отселили от матери. Она могла его просто раздавить, пишет Life.
Чекушка стала выхаживать приемного сына. Она приходила к малышу в коровник, чтобы покормить и поиграть с ним.
Работник приюта рассказал, что Ван Дамм, как только видит Чекушку, немедленно бежит и присасывается к ней. Без матери, которой стала собака Чекушка, поросёнок бы просто не выжил, уверены в приюте.
Видео: Life.ru
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